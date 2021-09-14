На трассе М4 Дон "Фольксваген" столкнулся с грузовиком и загорелся

Фото: ГИБДД Краснодарского края

Водитель "Фольксвагена" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе М4 Дон.

Фото: ГИБДД Краснодарского края

Авария случилась около пяти часов вечера в районе 1428-километра автодороги М4 Дон, что находится рядом с поселком Дефановка Туапсинского района. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края Павел Окружко.

Фото: ГИБДД Краснодарского края

- По предварительным данным водитель «Фольксваген» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом «Исузу". От удара машины улетели в кювет и загорелись, - говорит замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края Павел Окружко. - Водитель легкового авто погиб, водитель грузовика в больнице.

Фото: ГИБДД Краснодарского края

В ГИБДД региона напоминают о том, что выезжать на встречную полосу движения опасно.