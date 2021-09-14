34 млн рублей потратят на уличные туалеты в Анапе

На улицах Анапы появятся новые общественные туалеты. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Туалетные модули будут приобретены за счет средства курортного сбора. Об этом заявил мэр Анапы Василий Швец. Начальная цена контракта 33 млн 600 тыс.

- В нынешнем году деньги, полученные в рамках курортного сбора, будут потрачены на благоустройство скверов и установку туалетных модулей. Всего в городе, в самых популярных у туристов и горожан местах, будут установлены 14 модулей, - рассказал Василий Швец.

Канализация и водоснабжение у общественных туалетов - центральное, накопительный бойлер рассчитан на 30 литров. По техническим требованиям, которые заказчики выдвинули будущим поставщикам, фасад модуля должен быть облицован шлифованным брусом хвойных пород отборного сорта, внутри обязательна система пожарной сигнализации и антивандальная сантехника.