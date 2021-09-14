Краснодарский край попал в пятерку регионов с самой высокой обеспеченностью ярмарками

В Краснодарском крае любят ярмарки

Популярность этого формата торговли в стране растет. За два последних года количество уличных базаров увеличилось на 31%. Сейчас в России на регулярной основе работает почти 11,5 тысячи ярмарок. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

- В пятерку субъектов в самой высокой обеспеченностью ярмарками входят Тамбовская и Брянская области, Ставропольский и Краснодарский край, а также Крым. Ярмарки важны, так как влияют на конкуренцию и ситуацию с ценами на продукты, – рассказал Денис Мантуров.

В регионе это еще и место для реализации фермерских продуктов, которым тяжело попасть на полки крупных продуктовых сетей. На начало сентября текущего года в Краснодарском крае функционировала почти 1 тысяча ярмарок.