Традиционные Трошевские поминовения прошли в Краснодарском крае. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

14 сентябре в Краснодаре прошли Трошевские поминовения. Генерал-полковник Геннадий Трошев погиб в этот день 13 лет назад в авиакатастрофе. Был похоронен в поселке Северном под Краснодаром. Военачальник сыграл большую роль в развитии региона, возрождении и объединении всего российского казачества.

- По инициативе этого блестящего военачальника была создана государственная концепция в возрождении роли казачества на охране государства. Был принят закон «О несении государственной службы». Казаки впервые в современной России получили право нести службу наравне с полицейскими, стали призываться в армию в специальные казачьи полки. Кубанское казачье войско всегда будет чтить память Геннадия Трошева, – отметил заместитель главы региона Александр Власов.

Участие в мероприятии приняли казаки и кадеты казачьих корпусов. Они провели памятную церемонию, возложили цветы и венки к могиле военачальника.