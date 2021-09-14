65 инвестиционных соглашений на 124 млрд рублей реализуют в туротрасли Кубани

в регионе будут развивать премиум-отдых. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Эти договоренности – результат работы региона на Петербургском экономическом форуме. Тогда власти Краснодарского края заключили соглашений на общую сумму более 82 млрд рублей. Были достигнуты соглашения о строительстве двух курортных отелей 4 и 5 звезд и трех крупных гостиничных комплексов в Анапе. В Мостовском районе создадут бальнеологический курорт, а в Сочи реставрируют гостиницу «Приморская».

– Большинство проектов связаны с расширением номерного фонда на курортах. Ряд это гостиницы нового направления - сегмента «все включено» и «ультра все включено», – рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Для развития отдыха класса «премиум» в крае создадут 23 марины. Предполагается, что яхтенный туризм сможет удовлетворить взыскательных туристов. Финансирование нового проекта будет за счет туристического нацпроекта.