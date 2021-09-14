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Общество14 сентября 2021 20:50

Детям-инвалидам окажут помощь в новом реабилитационном центре в Туапсе

Услуги психолога, дефектолога, массажиста, логопеда и других специалистов будут бесплатными
Евгения ХАЛИКОВА
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Детям-инвалидам окажут помощь в новом реабилитационном центре в Туапсе.

Детям-инвалидам окажут помощь в новом реабилитационном центре в Туапсе.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Туапсе открыли реабилитационный центр для детей-инвалидов. Учреждение является филиалом Краснодарской региональной общественной благотворительной организации «Колыбель сердец».

- Здесь дети смогут получить квалифицированную помощь психолога, логопеда, массажиста или дефектолога. Пройти курс лечебной гимнастики с инструктором, - рассказали в центре.

Направление на занятия в новом центре можно получить в местном отделе социальной защиты населения, где оформят необходимые документы.

Сейчас на Кубани проживает почти 450 тысяч людей с инвалидностью, 30 тысяч из них– дети.