Детям-инвалидам окажут помощь в новом реабилитационном центре в Туапсе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Туапсе открыли реабилитационный центр для детей-инвалидов. Учреждение является филиалом Краснодарской региональной общественной благотворительной организации «Колыбель сердец».

- Здесь дети смогут получить квалифицированную помощь психолога, логопеда, массажиста или дефектолога. Пройти курс лечебной гимнастики с инструктором, - рассказали в центре.

Направление на занятия в новом центре можно получить в местном отделе социальной защиты населения, где оформят необходимые документы.

Сейчас на Кубани проживает почти 450 тысяч людей с инвалидностью, 30 тысяч из них– дети.