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Общество14 сентября 2021 21:29

Вандалы облили краской памятник Ленину в Краснодаре

Монумент пострадал от рук хулиганов накануне. Сам памятник и плитка вокруг него были залиты красной краской. Полицейские ищут причастных к этому
Евгения ХАЛИКОВА
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Вандалы облили краской памятник Ленину в Краснодаре

Вандалы облили краской памятник Ленину в Краснодаре

Городские службы 14 сентября смыли красную краску с монумента, расположенного на ул.Сормовской краевого центра. Акт вандализма произошел накануне. Неизвестные выплеснули достаточное количество красящегося вещества на сам памятник и на плитку вокруг него. Фотографии с оскверненным обелиском появился в соцсетях и привлек внимание мэрии.

- Заявление в полицию подано, злоумышленников ищут. Камер там, к сожалению, нет, - рассказал вице-мэр Антон Смертин в своем аккаунте.

Напомню, кстати, что в Краснодаре в 2017 году отреставрировали памятник Ленину в Вишняковском сквере, а в 2020 году в сквере на ул.Ленина установили скульптуру "В.И. Ленин говорит с матросом"