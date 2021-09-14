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Общество14 сентября 2021 22:09

Карасунские пруды скоро перейдут в муниципальную собственность Краснодара

Четыре года понадобилось краевой столицы, чтобы расторгнуть все ранее заключённые договора аренды и начать подготовку по возвращению цепи прудов
Евгения ХАЛИКОВА
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Карасунские пруды скоро перейдут в муниципальную собственность Краснодара

Карасунские пруды скоро перейдут в муниципальную собственность Краснодара

В Краснодаре движется к завершению проект по передаче Карасунских прудов в муниципальную собственность. Об этом стало известно во время Градостроительного совета, который 14 сентября провел мэр Евгений Первышов. Сейчас завершается формирование земельных участков. До конца осени их поставят на кадастровый учёт, после чего Карасуны предадут «Управлению коммунального хозяйства и благоустройства».

— До конца осени мэрия получит право содержать и благоустраивать Карасунские пруды. Приведем их в порядок, разработаем проект скверов и зон рекреации для жителей, — рассказал Евгений Первышов.

Процесс возвращения Карасунов в собственность муниципалитета растянулся на 4 года. Все возможные в рамках правового поля участки, которые выбыли из муниципальной собственности, были возвращены, а договоры аренды расторгнуты.