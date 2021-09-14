Узнали, где будут отключения света в Сочи 15 сентября 2021 года

Жителям Сочи отключат электроэнергию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адлерский район электрики приедут в промежуток с 05:00 до 21:00. Отключения электроэнергии коснутся ул. Пермская, ул. Грушевая, ул. Сормовская, ул. Рассвет, ул. Клубная, ул. Спутник; ул. Псебайская, Тульская, Николаевская, ул. Кирова, ул. Садовая, ул. Павлика Морозова; СТ Золотой гребешок, ул. Черновицкая; с. Галицино (частично), п. Монастырь (частично), ул. Киевская, Дзержинского, Чернышевского, Цитрусовая, Ленина, Герцена, Аэрофлотская, Короленко.

В Хостинском районе погаснет свет на улицах Измайловская, Калиновая, Ялтинская, 50 лет СССР. Также в Хосте под веер попадут жители улиц Абовяна, Леселидзе 20-100, Саят-Нова, Изобильная. Не будет света по переулку Лозовому2-12 и в садовых товариществах "777" и "Заря".

С 08:00 до 19:00 придется обойтись без телевизора жителям Центрального микрорайона. Здесь в течение нескольких часов из указанного временного промежутка будут обесточены пер. Хлебозаводской, пер. Рабочий, ул. Кавказская, «С/О Заря-3», а также ул. Красная (частично), ул. Альпийская 1-50, пер. Докучаева 1-30, ул. Севастопольская 1-40; ул. Восточная, ул. Виноградная (частично).

В Лазаревском районе планово-ремонтные работы пройдут па следующим адресам: п. Волковка ул. Космическая, Городская, Волковская, Нижнее УЧ-Дере ул. Атарбекова, ул. Енисейская, п. Чемитоквадже ул. Магистральная (частично), п. Головинка ул. Кичмайская, ул. Ачмизова, ул. Ахинтам, ул. Шахе, ул. Убыхская; п. Каткова щель, ул. Курганная, ул. Кизиловая, пер. Курганный.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.