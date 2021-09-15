Погода на 15 сентября 2021 года в Краснодаре: жара неспешно возвращается на Кубань

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Осень пришла на Кубань две недели назад. Уже второго сентября температура воздуха в Краснодаре опустилась до плюс 20-22 градусов. По прогнозам синоптиков, падение должно было продолжиться во второй половине месяца.

Но сейчас прогнозы изменились. В Краснодаре ожидается потепление. Уже в среду воздух прогреется до рекордных отметок.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 15 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что максимальная температура воздуха днем составит 29-30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе возможно усиление ветра. На пике порывы будут достигать 9 м/с.