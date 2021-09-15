Погода на 15 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 25 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон на кубанских курортах в разгаре. По прогнозам синоптиков, он продлится до начала октября. Не исключено, что сроки еще изменятся, они увеличатся. Пока это только предположения.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 15 сентября 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха днем составит 25 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 8 м/с.

Отметим, что бархатный сезон начинается, когда температура воздуха и воды примерно совпадают.