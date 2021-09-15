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Общество15 сентября 2021 8:39

В Краснодаре выясняют причину неприятного запаха, который окутал город

Жалуются на зловоние жители Комсомольского района
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: typodar

Фото: typodar

На неприятный запах возле жилых домов на обширной территории пожаловались жители Комсомольского микрорайона Краснодара. В соцсетях они предположили, что источником может быть канализация, на которой ведутся работы.

- Очень плохой запах на районе. Воняет соляркой. Есть подозрения, что это очистные возле этого дома. Может, таким образом обрабатывают емкости от заразы, - предположили местные жители.

Тем временем в мэрии сообщили, что причины неприятного запаха, который окутал город, выясняются.

- Источник запаха устанавливается. Чрезвычайных ситуаций никаких не зарегистрировано, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.