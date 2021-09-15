Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» состоится в Краснодаре

Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края

В Краснодаре состоится премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна», поставленного по одноименной пьесе Людмилы Разумовской. Пройдет показ в театре Защитника Отечества 16 и 17 сентября.

– Новая постановка – о конфликте поколений, о жизненных ценностях и способах их достижения, о вечном вопросе существования той нравственной грани, за которой смелость превращается в агрессию, а прогрессивность в беспринципность, – рассказали в пресс-службе театра.

В главных ролях - Екатерина Николаева, Данил Завьялов, Оксана Шевелева, Светлана Компетова, Роман Штин, Никита Алексеев, Мария Васюхно. Продолжительность спектакля - 1 час 20 минут.