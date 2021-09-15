Турнир по самбо на Кубок главы города прошел в Сочи

Фото: Федерация самбо и дзюдо Сочи

На турнире, прошедшем на базе одной из спортивных школ города, юноши и девушки разыграли 80 комплектов медалей в 10 весовых категориях.

Как сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе сочинской Федерации борьбы дзюдо и самбо, лучшими стали 18 самбистов, продемонстрировавших высокое мастерство в технике и тактике бросков, а также лучшие приемы.

Турнир прошел при поддержке администрации курорта и депутатского корпуса.

Самбо в Сочи занимаются более 3000 юношей и девушек. Тренировки проходят как на базе спортивных школ, так и в залах федерации. Активно реализуется на курорте проект «Самбо в школу», на постоянной основе проходят соревнования «Школьная лига самбо».

- Главной целью городских турниров является развитие отечественных видов единоборств в Сочи, популяризация их на территории курорта, привлечение подрастающего поколения к активному образу жизни через занятия в секциях, - отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

В свою очередь президент сочинской федерации борьбы дзюдо и самбо Владимир Елединов подчеркнул, что все участники турнира уже победители, так как прошли необходимый отбор.

- Но на соревнованиях побеждают лучшие. Желаю вам ставить цели и добиваться их, - сказал в приветственной речи Владимир Елединов.