На капремонт подъездной дороги к Майкопу выделят почти 2 миллиарда рублей

Капремонт дороги пройдет в два этапа Фото: Евгения ГУСЕВА

К Майкопу построят новую подъездную дорогу. На эту цель из федерального бюджета выделят 1,8 миллиарда рублей. Сейчас проект находится на стадии обсуждения - Упрдор «Черноморье» ищет подрядчика, который займется строительством.

- На участке трассы Р-217 «Кавказ» планируется переустройство и ремонт водопропускных труб, замена дорожных знаков, устройство искусственного электроосвещения и локальных очистных сооружения, а также обновление дорожного полотна ,- сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье»

Начнут работы уже в ноябре 2021 года, а закончить планируют в 2023.