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Общество15 сентября 2021 10:13

На капремонт подъездной дороги к Майкопу выделят почти 2 миллиарда рублей

Деньги пойдут из федерального бюджета
Юлия ЧУБАКОВА
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Капремонт дороги пройдет в два этапа

Капремонт дороги пройдет в два этапа

Фото: Евгения ГУСЕВА

К Майкопу построят новую подъездную дорогу. На эту цель из федерального бюджета выделят 1,8 миллиарда рублей. Сейчас проект находится на стадии обсуждения - Упрдор «Черноморье» ищет подрядчика, который займется строительством.

- На участке трассы Р-217 «Кавказ» планируется переустройство и ремонт водопропускных труб, замена дорожных знаков, устройство искусственного электроосвещения и локальных очистных сооружения, а также обновление дорожного полотна ,- сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье»

Начнут работы уже в ноябре 2021 года, а закончить планируют в 2023.