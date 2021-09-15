Прокурор Кубани просит 25 лет тюрьмы для пенсионера, убившего жену и пасынка

Пенсионер ждет суда

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский запросил 25 лет колонии строгого режима для 67-летнего жителя станицы Павловской, обвиняемого в убийстве 70-летней жены и 44-летнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- 25 ноября мужчина напал с ножом на жену, затем с ружьем отправился к двум ее сыновьям. Одного, 44-летнего, убил, другой смог спастись, - пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Пенсионер целился в голову 43-летнему сыну убитой, но его супруга успела предупредить, и тот укрылся от огня в доме. Но 41-летнюю жену все-таки ранил в предплечье. А затем мужчина поехал к другому сыну. Когда 44-летний местный житель отобрал ружье у разъяренного отчима, пенсионер схватил нож и изрезал его.

После случившегося мужчину оперативно задержали полицейские. Стражам порядка он объяснил, что убивать ему приказали голоса в голове. Но психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступлений какими-либо психическими расстройствами пенсионер не страдал.

Судебное заседание, в котором подсудимый выступит с последним словом, назначено на 20 сентября.