Более 800 литров незаконного алкоголя изъяли из оборота полицейские в Сочи

Фото: пресс-служба УВД по г. Сочи

В рамках комплексного профилактического мероприятия «Курорт-2021» участковые провели рейды по выявлению незаконной реализации спиртных напитков. При проверке торговых объектов особое внимание стражи правопорядка уделили наличию у индивидуальных предпринимателей разрешительных документов на реализацию алкоголя и соблюдению «временных рамок».

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе сочинской полиции, в ходе рейда из оборота было изъято свыше 800 литров незаконной алкогольной продукции. Так, в Адлере участковые изъяли 15 литров вина. Спиртной напиток продавали в торговой палатке, что категорически запрещено законом. В Центральном районе полицейские обнаружили пиво без сопроводительных документов. 370 литров хмельного напитка индивидуальному предпринимателю пришлось убрать с прилавка. Еще 400 литров пива без документов участковые выявили в одном из торговых павильонов Хостинского района.

- В отношении предпринимателей сочинскими полицейскими составлены административные материалы по части 2 статьи 14.16 и части 1 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Санкции статей предусматривают наказание в виде выплаты административного штрафа, - сообщил пресс-секретарь УВД г. Сочи Андрей Кошелев.