В Краснодаре застройщик ЖК «Большая Российская» получил 3,8 года колонии

Приговор не вступил в законную силу

В Краснодаре вынесли приговор местному жителю Алексею Кучаеву. При строительстве ЖК «Большая Российская» он похитил 270 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

- Кучаева признали виновным в причинении имущественного ущерба собственникам. Он являлся единственным учредителем, а также генеральным директором строительной фирмы, которая привлекла средства граждан для строительства трех литеров ЖК «Большая Российская». По договору дома должны были сдаться в 2017 году. Но застройщик не выполнил обещаний, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Пострадали 169 граждан, сумма ущерба составила порядка 270 млн рублей.

- Суд назначил мужчине 3 года 8 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также арестовано все имущество застройщика, - добавили в прокуратуре.