Среди заболевших за последние сутки COVID-19 на Кубани зафиксировано 30 детей

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229 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано за последние сутки в Краснодарском крае. Среди заразившихся зафиксировано 30 детей. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

Наибольшее число заболеваний за сутки сохраняется в Сочи: здесь 32 новых пациента. В Краснодаре COVID-19 заболел 31 человек, в Лабинском районе – 18, 15 жителей заразились в Красноармейском районе, по 10 - в Мостовском и Новороссийске.

- Восемь случаев зафиксировано в Крыловском районе, 7 – в Выселковском, Армавире и Горячем Ключе. В Динском, Отрадненском, Кущевском и Туапсинском муниципалитетах заразились по 6 человек. По 5 – в Кореновском, Апшеронском и Кавказском районах, - сообщает Оперштаб края.

По 4 человека заболели в Темрюкском, Новокубанском, Павловском, Усть-Лабинском и Курганинском муниципалитетах. В Анапе, Белореченском, Ленинградском, Славянском и Новопокровском районах – по 3 новых пациента. 2 человека начали лечение в Геленджике. По 1 заразившемуся – в Брюховецком, Белоглинском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Успенском, Щербиновском, Калининском и Каневском районах.

Среди заболевших за последние сутки зафиксировано 165 женщин и 64 мужчины. Подключенными к ИВЛ продолжают оставаться 109 пациентов, 7 – на ЭКМО.

В больницах находятся 3 085 человек, на дому COVID-19 лечат 11 244 жителей.