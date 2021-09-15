Сочинские полицейские по горячим следам задержали угонщика иномарки

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Об угоне автомобиля в дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи сообщил местный житель. Мужчина рассказал, что с территории склада пропал его личный автомобиль «Фиат Дукато». Причем, по словам потерпевшего, угнанное авто попало в аварию, а водитель с места ДТП скрылся.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УВД г. Сочи, сотрудники угрозыска по записям камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний сочинец. Которого уже судили за аналогичное преступление ранее. Машину вор угнал "по пьяни".

- Отделом дознания УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщил пресс-секретарь УВД по г. Сочи Андрей Кошелев.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.