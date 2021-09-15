Выставка картин пациентов психиатрической больницы открылась в Краснодаре

Фото: Валерий Звонарев

Выставка картин пациентов психиатрической больницы № 1 открылась в Краснодаре. Жители и гости могут увидеть творчество лечащихся, которые занимаются в арт-студии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Кубани.

Экспозиция расположена в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. А посетить выставку можно с 14 по 26 сентября с 12:00 до 20:00, кроме выходного - понедельника.

- Через рисунок пациент выражает свои переживания. Такой вид терапии - альтернатива общению с людьми. Участники арт-студии посещали выставочные площадки Краснодара и Москвы, где представляли свое творчество. Их произведения продолжают вызывать неподдельный интерес общества, - подчеркнули организаторы выставки.