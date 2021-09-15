Зарубежные журналисты посетили горные курорты Сочи

Фото: администрация Сочи

В Сочи проходит XXV юбилейный форум современной журналистики «Вся Россия - 2021». Кроме деловой программы, для участников подготовлены развлекательные мероприятия, в частности знакомство с рекреационным ресурсом курорта.

Как сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи, по приглашению главы муниципалитета иностранные журналисты посетили горнолыжный курорт «Роза Хутор». С окрестностями и достопримечательностями Красной Поляны журналистов из Сербии, Германии, Латвии, Беларуси и Эстонии познакомили гиды фирмы «Рута» - старейшей экскурсионной компании города.

Иностранцы остались довольны увиденным и услышанным. Главный редактор портала tribuna, публицист из Эстонии Родион Денисов выделил великолепную природу и сочинское радушие, а его коллега шеф-редактор немецкой газеты Junge Welt Штефан Хут – чистоту и ухоженность города.

- Видно, что муниципалитет старается на благо туристов и горожан, - отметил немецкий журналист.