Самый популярный аттракцион «Роза Хутор» украсили иллюминацией

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

На самом востребованном аттракционе «Роза Хутор» в этом сезоне установили эффектную иллюминацию. Благодаря этому новшеству гости курорта теперь могут кататься на нем даже в темное время суток.

Родельбан – управляемые горные сани, которые двигаются по специальной конструкции с поворотами – были изобретены в Германии и как развлечение хорошо известны в Европе. В Краснодарском крае, в Горной Олимпийской деревне (1100 м) «Роза Хутор», они появились летом 2019 года и за это время стали излюбленным развлечением отдыхающих.

Длина скоростного спуска родельбана на «Роза Хутор» составляет 1350 метров, он состоит из различных виражей и трех кругов. Самый высокий уровень прохождения трека над поверхностью земли - 12,6 метра. Управление двухместными санями осуществляется с помощью ручного тормоза, таким образом необходимую скорость движения можно контролировать.

- Мы отметили высокую востребованность родельбана, нашим гостям нравится скоростной спуск по естественному горному ландшафту и потрясающие виды вокруг. Однако мы стремимся совершенствовать туристическую инфраструктуру, в том числе развлекательную. Красочная иллюминация родельбана, благодаря которой теперь можно кататься и когда темно, дарит совершенно другие эмоции. По отзывам гостей, они оказываются как будто в космосе или компьютерной игре, где ощущения зашкаливают. Кроме того, сейчас мы предлагаем воспользоваться специальным предложением, предусматривающим не только круг на родельбане, но и поездку на канатной дороге. Уже более 20 процентов спусков на аттракционе происходят в вечернее время и их число растет, - говорит директор по маркетингу курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

В честь нового светового оформления родельбана на курорте до 30 сентября действует акция «Ночные виражи», по которой можно совершить подъем и спуск в Горную Олимпийскую деревню на канатной дороге «Олимпия» и совершить круг на родельбане с 18:30 за 1550 рублей за двоих - взрослого и ребенка до 14 лет.

Приоритетом курорта является безопасность гостей. Создание родельбана проходило под непосредственным руководством производителя аттракциона - немецкой компании «Виганд». Пассажир управляет санями самостоятельно. Имеются также дублирующие системы безопасности: ограничение скорости не больше 40 километров в час и контроль сближения саней. Это помогает гостям контролировать скорость спуска и соблюдать дистанцию. Кататься на аттракционе могут дети с 5 лет в сопровождении взрослых. Управлять санями самостоятельно возможно только с 18. Вес катающихся суммарно не должен превышать 150 килограммов. На крутых поворотах и возвышенных участках установлены защитные сетки.