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Общество15 сентября 2021 12:35

Музыкальный квартет из Краснодара посвятил песню врачам

На своей странице в соцсети ею поделился глава регионального минздрава
Ева МУР
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Квартет "Адажио"

Квартет "Адажио"

Квартет "Адажио" из Кубанской филармонии посвятили песню врачам.

- Может, это не профессия, а дар, - звучат такие строки в исполнении музыкантов.

Посвящение они направили главе регионального минздрава Евгению Филиппову.

- Это наши друзья. Спасибо им большое за признание нелегкого труда медиков, которые самоотверженно борются за жизни кубанцев и каждый день подвергают себя опасности, - написал на своей странице в соцсети руководитель ведомства.

Напомним, на днях врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких после коронавируса.

Музыканты посвятили песню врачам. Аудио: квартет "Адажио"