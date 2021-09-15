С начала года на Кубани создано 24 особо охраняемых природных территории

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С начала 2021 года в Краснодарском крае создано 24 особо охраняемых природных территории. Из них 21 – регионального и три местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Общая площадь выделенных в этом году охраняемых территорий превышает три тысячи гектаров. Главная задача – сохранить уникальные леса и защитить их от застройки и вырубки, - отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Все ООПТ поставят на кадастровый учет и учтут особый режим использования в генпланах районов.

Стоит отметить, что до конца года в Анапе, Горячем Ключе, Крымском, Северском, Кущевском и Тихорецком районах создадут лесопарковые зеленые пояса.

На сегодняшний день на Кубани создана 391 особо охраняемая природная территория. 7 из них федерального значения, 347 – регионального, 37 – местного. Они занимают 11% территории региона.