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Общество15 сентября 2021 13:06

Жительницу Майкопа задержали за кражу ковша подъемного крана и сдачу на металлолом

На женщину возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Андрей Абрамов

Фото: Андрей Абрамов

Жительница Майкопа стала фигурантом уголовного дела за кражу ковша подъемного крана. Похитив устройство, она сдала его на переработку в металлолом. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Так, 58-летняя жительница попросила помочь своего знакомого, заплатив 1000 рублей за перевозку грейферного ковша. Затем женщина сдала его на металлолом и получила 35 тысяч рублей. Злоумышленницу уже задержали. По факту произошедшего на жительницу заведено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что жительница Кубани предстанет перед судом за поджог чужого сарая. От рук женщины погиб домашний скот.