Конноспортивный клуб для молодежи Краснодара открыли на городском ипподроме

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Молодежный конноспортивный клуб открыли на базе ипподрома Краснодара. На торжественной церемонии присутствовали заместитель главы Краснодара Антон Смертин, председатель комитета Гордумы Серафим Тимченко и генеральный директор ипподрома Игорь Васильев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Конноспортивный клуб располагает классами, в которых провели ремонт. Воспитанники смогут изучать здесь теорию и заниматься физподготовкой. Для центра приобрели новых лошадей. А в честь открытия клуба здание манежа теперь украшает граффити в виде наездника на лошади в прыжке.

Сейчас в клубе уже занимается 43 воспитанника. Центр принимает желающих в возрасте от 14 до 35 лет.

Открытие сопровождалось выступлением наездников ипподрома Краснодара, казаков Кубанского казачьего войска, спортсменов региона, а также гостей из клуба Брюховецкой.

- Конноспортивный клуб - это не просто центр подготовки. В его работе предусмотрено и изучение истории и традиций казачества, - сказал в поздравительной речи заместитель главы Краснодара Антон Смертин.