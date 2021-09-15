Новороссийцев приглашают сняться в сериале «Дама с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым

Съемки сериала "Дама с собачкой" в главных ролях с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым пройдут в Новороссийске

В Новороссийске проходят съемки сериала «Дама с собачкой» в главных ролях с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым. Жителей города приглашают сняться в массовке кинокартины. Для участия необходимо 30 жителей, которые сыграют зрителей теннисного турнира.

Съемки пройдут уже сегодня, 15 сентября, в районе Малой Земли с 16:00 до 19:00. Отбор для участия проходит по утверждению фото. С собой необходимо иметь два комплекта одежды и обуви без фирменных знаков и эмблем и выглядеть аккуратно. Желающие сняться в сериале должны представить паспорт либо его ксерокопию, а для участия необходимо заполнить заявку и отправить кастинг-директору сериала Роману Кудро.