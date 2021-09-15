В Краснодаре владельцы машин с армянскими номерами собрались у краевого суда и прокуратуры

Фото: am_car_Kuban

На Кубани водители машин с армянскими номерами собрались у здания Краснодарского краевого суда и требуют к себе внимания. Закон позволяет ездить в России на иностранных номерах, но не дольше определенного срока. А за отсутствие необходимых регистрационных и таможенных документов ГИБДД забирает авто на штрафстоянку. Такие правила. Но владельцы авто с армянскими номера не спешат оформлять через таможню машины. Хотя для них отсрочка и действовала два года.

- В Краснодарском краевом суде рассматривается жалоба ГИБДД. После чего владельцы отправленных на штрафстоянки машин намерены написать коллективное обращение в прокуратуру, - отметили водители.

- Мы действуем строго по закону, - ответили в ГИБДД. - И все вопросы готовы решать в суде.