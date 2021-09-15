Ретропоезд прибыл на железнодорожный вокзал Сочи

Фото: пресс-служба СКЖД

Состав из крытых товарных вагонов привел на станцию Сочи паровоз Эр739-99 1935 года выпуска, который участвовал в боях за Сталинград и даже имеет следы «боевых ранений». На сегодняшний день это самый старый из действующих локомотивов СКЖД.

Внутри паровоза собраны такие исторические артефакты, как бронежилеты, форма, сигнальные флаги и петарды, каски и предметы быта, которые использовались десятки лет назад, а также ценные документы и книги, в том числе с описанием событий времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СКЖД, основная цель выставки – просветительская. Уникальный музей «на колесах» посетили воспитанники Сочинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Экскурсию для ребят провели железнодорожники и сотрудники транспортной полиции Сочи. Юным гостям рассказали об истории железнодорожной охраны, показали экспонаты, ставшие «свидетелями» истории её формирования и преобразования в серьезное структурное подразделение на железной дороге. Ребята также посетили кабину паровоза и пообщались с машинистом тепловоза-паровоза Дмитрием Тришонковым.

- Мы позволили ребятам дать звуковые сигналы и даже подбрасывать уголь в топку. Эмоции били через край, - рассказал «рулевой» паровоза.

После экскурсии железнодорожники и полицейские рассказали детворе о том, как устроена современная железная дорога, и напомнили о правилах поведения на вокзалах, перроне и в поездах.

- Дети должны знать историю и хранить память о значимых событиях. А если к этим событиям можно еще и прикоснуться, то в памяти они точно останутся надолго, - отметила замдиректора Сочинского реабилитационного центра Наталья Шержукова.

Ретропоезд пробыл на станции Сочи несколько дней. Следующая остановка передвижной выставки, посвященной 100-летию железнодорожной охраны, будет в Минеральных Водах. Где в рамках железнодорожного форума «Продвижение. Туризм» пройдет парад паровозов СКЖД.