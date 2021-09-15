Житель Туапсе предстанет перед судом за убийство знакомого

Фото из архива КП

В Туапсинском районе Кубани 25-летнего местного жителя будут судить за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, в сентябре прошлого года парень на одной из улиц Туапсе встретил компанию мужчин, в которой был его 30-летний знакомый. В ходе диалога между ними завязалась ссора. Тогда 25-летний мужчина достал нож и ранил собеседника. В ответ на это компания потерпевшего начала бить того палкой, а позже выстрелила из пистолета. Раненых участников ссоры госпитализировали. Однако потерпевший удар ножа мужчина позже скончался.

- В отношении мужчины, ранившего ножом собеседника, возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено. Материалы направлены для рассмотрения в суд. Сейчас виновный находится под стражей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ в крае.

Кроме того, отдельное уголовное дело возбуждено и в отношении компании, причинившей вред подсудимому. Его расследование продолжается.