Фото: пресс-служба администрации Сочи

Около 300 автобусных остановок Сочи заменят современными пунктами. Они будут оснащены температурным оборудованием, видеонаблюдением. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

В частности, на обновленных остановках появятся панели обогрева с датчиками температуры и движения, камеры видеонаблюдения. Для экстренных ситуаций появится кнопка 112, а внутри автоматически будет включаться свет. Кроме того, пассажиры смогут узнать прибытие и отправление автобусов, а также температуру воздуха и время, которые покажет специальное табло. Для слабослышащих предусмотрен аудиоповтор приезда транспорта.

Автобусные пункты уже обновлены на остановке «Сбербанк» по улице Горького и на остановке «КСМ».

Кстати, в Сочи в 2022 году оборудуют более 2 тысяч парковочных мест. В этом году в городе-курорте проводят ремонт дорог по просьбам жителей.