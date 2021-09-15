Магистральный водовод реконструировали в Сочи

Фото: пресс-служба сочинского Водоканала

Сотрудники водоканала Сочи отремонтировали стратегический объект системы городского водоснабжения. Специалисты переложили заново более 1,5 километра магистрального водовода от насосной станции до резервуаров с чистой питьевой водой в микрорайоне «Красный штурм». На этом участке постоянно случались аварии, в результате которых без водоснабжения оставалось большое число потребителей.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе Сочинского водоканала, ремонтные работы осложнялись рельефом местности. Часть водовода «тянули» по склонам, часть - «прятали» под дорогой, параллельно демонтируя прохудившиеся конструкции. Сейчас водовод проходит процедуру «приемки»: систему промывают, дезинфицируют, проводят гидравлические испытания.

- Новый водовод выполнен из современных материалов, имеет качественную изоляцию, защищающую металл от коррозии. Надеемся, что он прослужит горожанам десятки лет, - подчеркнули на предприятии.

По мнению коммунальщиков, благодаря реконструкции количество аварий на этом участке сократится, а водоснабжение потребителей станет надежнее.

Одновременно с перекладкой водовода прорабатывается и вопрос подключения к сетям водоотведения. Не секрет, что в Сочи проблема отведения канализационных стоков стоит остро. Что влияет на экологию курорта и чистоту акватории Черного моря. Чтобы избежать загрязнения воды хозфекальными стоками, в городе активно строятся новые инженерные сети и ведется работа с владельцами частных домов и хозобъектов.