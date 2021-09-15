Специалисты «Россети Кубань» пресекли более 900 фактов энерговоровства

Фото: "Россети Кубань".

Специалисты «Россети Кубань» с начала 2021 года выявили 904 факта хищения электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Ущерб, нанесенный энергосистеме региона, составил порядка 222 млн рублей. По выявленным фактам неучтенного потребления электроэнергии направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Безучетное и бездоговорное потребление – самые распространенные способы хищения электрической энергии. С начала года энергетики «Россети Кубань» выявили 754 факта безучетного потребления на сумму более 92 млн рублей и 150 фактов бездоговорного потребления электроэнергии, ущерб от которого составил порядка 129,5 млн рублей.

В отношении правонарушителей возбуждено 601 дело об административном производстве, к административной ответственности привлечено 415 нарушителей.

Кроме того, Отделом МВД России по Усть-Лабинскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 165 УК РФ по факту бездоговорного потребления электроэнергии на сумму более 381 тыс. рублей.

Несанкционированное подключение к сетям – нарушение установленного порядка подключения оборудования потребителя к объектам электросетевого хозяйства, что становится причиной снижения надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности, с риском для здоровья и даже жизни.

В целях пресечения незаконного потребления электричества энергетики реализуют целый комплекс организационных и технических мероприятий, среди которых регулярные рейды, плановые и внеплановые проверки приборов учета, установка антимагнитных пломб, автоматизация учета электроэнергии.

«Россети Кубань» напоминают, законодательство РФ предусматривает строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. Помимо компенсации причиненного ущерба за «похищенное» электричество, нарушители также привлекаются к административной ответственности с выплатой штрафа. Штраф за несогласованное подключение к электрическим сетям и безучетное использование электрической энергии для физических лиц – от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

Энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, сообщать об этом по круглосуточному бесплатному телефону «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется).