Фото: пресс-служба администрации края

Благоустройство парка завершилось в Тимашевском районе Кубани. Ремонт в сквере проводили в рамках нацпроекта, а за реконструкцию голосовали жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, в парке станицы Новокорсунской обновили дорожную плитку, поставили скамейки. Проведены работы по оснащению светом и камерами видеонаблюдения. Реконструкция финансировалась 10 миллионами рублей регионального бюджета, еще 800 тысяч отведены местной администрацией.

- Это долгожданное событие для местных жителей. Красивая зеленая зона с прогулочными дорожками, ландшафтным дизайном, спортивной и детской площадками будет пользоваться популярностью у детей и взрослых, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Кстати, в Тимашевском районе благоустроили еще несколько зон. Это скверы и парк в Днепровском и Новоленинском поселениях.