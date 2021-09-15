Почти 2,5 тысячи жителей Краснодара остаются без света

Фото из архива КП

Без света в Краснодаре остаются 2400 жителей, в том числе 800 детей. Подача электроэнергии прекратилась из-за аварии на линиях электропередачи. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

В частности, без электроснабжения остаются дома по улицам Западной, Милютинской, Экономической, Выселковской, Малиновой, Фанагориевской, Учительской, Папаротниковой и Троицкой. На месте аварии работает бригада из 3 человек, а восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 4-5 часов.

В случае экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефону в Прикубанском округе:

8(861)214-33-39