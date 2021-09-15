Имена лучших спасателей назвали в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

Батл среди пляжных спасателей прошел по инициативе главы курорта Алексея Копайгородского. Ежедневно на 183 пляжах Сочи за безопасностью отдыха на воде следят 579 профессиональных матросов-спасателей. В конкурсе «Лучший спасатель-2021» приняли участие более 20 команд, представляющих лучшие пляжи курорта.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации курорта, состязания прошли на набережной пляжа «Маяк». Соревнующиеся «на время» спасали утопающего, оказывали первую доврачебную помощь и транспортировали пострадавшего к берегу с использованием конца Александрова.

В итоге по решению жюри первое место досталось команде пляжа «Маяк», второе – спасателям пляжа «Приморский-1», на третьем - команда «Сириус-1». Приз зрительских симпатий достался представительнице прекрасного пола спасателю пляжа «Лучезарный» Валерии Каменской.

– Такие конкурсы необходимы. Спасатели не только проверяют свои силы и подготовку, но и учатся быть в команде. За последние годы в Сочи снизилось количество несчастных случаев на воде, в том числе и благодаря нашим спасателям, - подчеркнула директор департамента курортов и туризма мэрии Сочи Светлана Батяйкина.