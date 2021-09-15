Еще 18 спортобъектов построят в 2022 году на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

18 спортивных объектов откроют на Кубани в 2022 году. Спорткомплексы и центры оборудуют в 15 муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Так, новые спорткомплексы возведут в Краснодаре и Тихорецке, центры единоборств - в Сочи, Ейском, Крымском, Кавказском, Тимашевском и Красноармейском районах, спортивные залы – в Новороссийске, Ейском, Кавказском, Мостовском, Новокубанском, Славянском и Туапсинском муниципалитетах. В Приморско-Ахтарском районе появится бассейн, а в Темрюкском – гребная база.

- За последние 5 лет на Кубани построено 700 спортивных объектов. Необходимо обеспечивать молодежь современными площадками, бассейнами, комплексами для ведения здорового образа жизни. Важно возводить равнозначные спортобъекты как в городских, так и в сельских поселениях, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.