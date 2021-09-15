Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: Кубань уверенно держит марку производителя качественных вин

Сегодня виноградарство и виноделие – в числе ключевых сегментов региональной экономики. Этому направлению краевого АПК всегда уделялось и уделяется особое внимание.

В прошлом году кубанские парламентарии приняли новый закон о развитии виноградарства и виноделия. Документ разработали и утвердили после того, как был принят соответствующий федеральный закон, призванный создать условия для дальнейшего развития отрасли, обеспечить выпуск качественного отечественного продукта, защитить покупателей от подделок.

Новый краевой закон - это, по сути, дорожная карта по которой уже поддерживается виноградарство и виноделие, повышается качество кубанской продукции и идет ее активное продвижение на внутренний и внешний рынки.

Над совершенствованием нормативной правовой базы в этом направлении депутатский корпус Кубани работает постоянно. На ближайшей конференции Южно-Российской парламентской ассоциации в Крыму народные избранники вынесут на обсуждение коллег обращение к вице-премьеру российского правительства Виктории Абрамченко.

Вопрос касается установления самостоятельного вида разрешенного использования для виноградопригодных земель - «виноградарство». Сейчас занятые плантациями участки из земель сельхозназначения имеют вид разрешенного использования «садоводство». Такая классификация не согласуется со сведениями федерального реестра виноградопригодных земель.

Предлагаемые изменения позволят защитить эти земли от застройки. Вопрос неоднократно поднимался на совещаниях в ЗСК, в том числе и на пленарном заседании. Максимально обезопасить ценные сельхозземли - это принципиальная позиция и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Такой подход председатель краевого парламента Юрий Бурлачко считает еще одним импульсом к развитию отрасли.

Ранее депутаты разработали инициативу по внесению изменений в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в части оказания финансовой поддержки отечественным виноделам. Соответствующий документ уже принят Госдумой.

Сегодня регион уверенно держит свою марку производителя качественных вин. И укреплять этот высокий статус – один из приоритетов работы исполнительной и законодательной властей.

Юрий Бурлачко отметил, что краю есть чем гордиться. На Кубани постоянно увеличивается общая площадь виноградников. С января по сентябрь она выросла на 400 гектаров. Региональная продукция побеждает на престижных конкурсах. Только в этом году на международной арене кубанские вина взяли 32 медали. А объем ассигнований, который выделили в этом сезоне только на виноградарство - свыше 600 миллионов рублей.

Благодаря реализации комплексной господдержки и действию профильного закона виноделие в регионе выйдет на принципиально новый уровень развития, уверен Юрий Бурлачко.