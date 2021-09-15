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Спорт15 сентября 2021 17:12

Основатель ГК «Кубань» Александр Тарасиков удостоен награды «Герой труда Краснодарского края»

Вениамин Кондратьев накануне подписал постановление о присвоении медали
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба ГК "Кубань"

Фото: пресс-служба ГК "Кубань"

Основатель гандбольного клуба «Кубань» Александр Тарасиков удостоен медали «Герой труда Краснодарского края». Постановление о присуждении награды тренеру накануне подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба ГК «Кубань».

Медалью Александра Тарасикова решено наградить за многолетний труд, подготовку спортсменов - участников таких соревнований международного уровня, как Олимпийские игры и чемпионаты мира. Награды удостоено более 200 человек в течение 20 лет.

Александр Тарасиков стоит у истоков гандбольного клуба «Кубань», который он основал и возглавлял более 30 лет. Его заслуга - наибольшие успехи женского регионального гандбола.