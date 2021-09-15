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Общество15 сентября 2021 17:58

Новые очистные сооружения для воды построят в Темрюке в 2022 году

Чистой водой обеспечат более 40 тысяч жителей
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Новые сооружения для очищения воды построят в Темрюке в 2022 году. Это позволит обеспечить незагрязненным питьевым ресурсом более 40 тысяч жителей, сообщает пресс-служба администрации региона.

При строительстве запланировано оборудовать сооружения, которые будут очищать около 14 тысяч кубометров в день. Работы по оснащению завершат в 2023 году.

Водоснабжение параллельно регулируется и в других муниципалитетах. Так, в Геленджике к курортному сезону отремонтировали 12 скважин, а также провели водопровод между двумя городскими микрорайонами. Сооружения для очищения воды возвели и в Белореченске.

Сейчас продолжается реконструкция водозаборов в Горячем Ключе и Новокубанске. А в 2022 году ремонт коснется станиц Крыловской и Каневской.