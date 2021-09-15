С начала года на Кубани 26 тысяч подростков нашли временную работу

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За прошедшую половину 2021 на Кубани были временно трудоустроены 26 тысяч подростков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Трудоустройством школьников в возрасте от 14 до 18 лет занимается министерство труда и социального развития Краснодарского края. Для того, чтобы получить временную работы, ребята обращаются в центры занятости по месту жительства, а специалисты подбирают для них вакансии и выдают направление к работодателю.

Чаще всего ребята работают уборщицами, курьерами, дворниками или подсобными рабочими. Эти специальности не требуют квалификации.

- В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут работать в свободное от учебы время. Их трудоустраивают в течение всего года, но пик занятости приходится на летние каникулы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.