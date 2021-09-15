На время «королевских гонок» грузовикам ограничат въезд в Сириус

Сочи в восьмой раз примет "Формулу 1". Фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма.

С 23 сентября на федеральную территорию Сириус перестанут пропускать автомобили, не имеющие спецпропуска. Проезд будет открыт только для организаторов и местных жителей. Об этом сообщили в ОГИБДД города-курорта. Для гостей гонок будут организованы транспортные шатлы. Согласно требованиям Роспотребнадзора, в этом году в продажу билеты поступили в ограниченном количестве.

- Автогонки проведут с 23 по 26 сентября с соблюдением антиковидных ограничений. Зрительские трибуны заполнят не более чем на 50%,- рассказали в пресс-службе министерства курортов и туризма Краснодарского края.

Спортивный уикенд «Формулы 1» будет состоять из трех тренировочных сессий, квалификации и самой гонки. На территории Олимпийского парка откротется фан-зона с развлечениями на любой возраст. детская зона квадроциклов и встреча с гонщиками команд Сергея Карякина и «КАМАЗ-мастер». С 9 и до 19 будет работать музей с экспозицией 50 гоночных и редких автомобилей. Предусмотрены автограф-сессии гонщиков.