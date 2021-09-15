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Общество15 сентября 2021 19:16

Триллион рублей потратят на строительство новой автотрассы в Сочи

Рассматривают два проекта: возведение дублера существующей трассы и строительство новой дороги в горах. Стоимость каждого проекта одинакова.
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи построят новую трассу.

В Сочи построят новую трассу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перспективы развития дорожной отрасли и сети скоростных трасс в эти дни обсуждают на международном форуме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», который проходит в Сочи. Как сообщил руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, проектирование новой автодороги курорта начнется уже в 2022 году.

- Рассматриваем два варианта: один из них — это дублер существующей трассы, пройдет на расстоянии от 2,5 до 4 километров от моря, в зависимости от условий местности, второй проект — это дорога в горах на расстоянии 15-ти километров от моря, – рассказал Вячеслав Петушенко.

Стоимость каждого из вариантов составляет около триллиона рублей. По словам специалистов, цена обусловлена сложностью строительства, во время которого придется прокладывать эстакады и тоннели.

Сейчас в Сочи действует одна трасса, которая проходит через весь курорт и не справляется с автомобильной нагрузкой.