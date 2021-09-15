Грузовик собрал паровоз из 5 легковушек на трассе М-4

Массовое ДТП на трассе "Дон". Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарском краю

Как сообщили в Госавтоинспекции по Краснодарском краю дорожно-транспортное происшествие произошло 15 сентября в 12.30 на границе Динского и Кореновского районов. По предварительным данным водитель импортного грузовика нарушил правила дорожного движения.

- Водитель, управляя большегрузным автомобилем "Мерседес" с полуприцепом, на участке производства дорожных работ, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Грузовик сначала влетел в автомобиль "ГАЗель" и по инерции столкнулся с автомобилями "Фиат Дукато", "Фольксваген Поло ", "Хендай Дженезис" и "ГАЗель". В итоге в массовой аварии пострадали 6 автомобилей. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.