Умер известный на Кубани футбольный функционер Владимир Середа

Владимир Середа. фото: kubnews.ru

Трагическая новость пришла в среду из мира кубанского футбола, сообщают «Кубанские новости». Болезнь унесла жизнь Владимира Середы, известного на Кубани футбольного функционера. Он занимал пост заместителя председателя Краснодарской краевой федерации футбола, являлся членом президиума Краснодарской краевой федерации футбола.

- Почти всю свою жизнь Владимир Николаевич посвятил футболу. В 70 годах стал начальником команды футбольного клуба «Кубань», в 1982 года перешел на должность заместителя председателя в ДСО «Урожай». Где курировал все краевые виды спорта, - рассказывают коллеги о жизненном пути Владимира Середы.

В начале нулевых годов Владимир Николаевич пришел в Краснодарскую краевую федерацию футбола, на посту заместителя председателям способствовал популяризации футбола в регионе. В 2008 году Российский футбольный союз признал Краснодарскую Краевую Федерацию футбола лучшей региональной федерацией России.