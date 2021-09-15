Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2021 20:12

Умер известный на Кубани футбольный функционер Владимир Середа

Легенде кубанского футбола было 74 года. В последние годы он занимал пост заместителя председателя Краснодарской краевой федерации футбола
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Середа. фото: kubnews.ru

Владимир Середа. фото: kubnews.ru

Трагическая новость пришла в среду из мира кубанского футбола, сообщают «Кубанские новости». Болезнь унесла жизнь Владимира Середы, известного на Кубани футбольного функционера. Он занимал пост заместителя председателя Краснодарской краевой федерации футбола, являлся членом президиума Краснодарской краевой федерации футбола.

- Почти всю свою жизнь Владимир Николаевич посвятил футболу. В 70 годах стал начальником команды футбольного клуба «Кубань», в 1982 года перешел на должность заместителя председателя в ДСО «Урожай». Где курировал все краевые виды спорта, - рассказывают коллеги о жизненном пути Владимира Середы.

В начале нулевых годов Владимир Николаевич пришел в Краснодарскую краевую федерацию футбола, на посту заместителя председателям способствовал популяризации футбола в регионе. В 2008 году Российский футбольный союз признал Краснодарскую Краевую Федерацию футбола лучшей региональной федерацией России.