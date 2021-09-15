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Общество15 сентября 2021 21:09

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин держит на контроле дело краснодарских обманутых дольщиков

Арестованы два представителя фирмы-застройщика ЖК «На Магистральной», на имущество одного из них судом наложено обременение
Евгения ХАЛИКОВА
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Александр Бастрыкин вмешался в конфликт обманутых дольщиков и застройщика. Фото:sledcom.ru

Александр Бастрыкин вмешался в конфликт обманутых дольщиков и застройщика. Фото:sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин 15 сентября провел онлайн-встречу с обманутыми участниками долевого строительства ЖК «На Магистральной», сообщает СК РФ по Краснодарскому краю. Дольщики уже обращались к Быстрыкину с жалобой на нарушении их прав.

- Уже арестованы два представителя фирмы-застройщика. На имущество одного из фигурантов и имущество строительной компании общей стоимостью более 350 млн рублей по ходатайству следствия наложено обременение. В будущем, эти средства пойдут на погашение ущерба, - рассказал руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Также с властями региона договоренность о завершении строительства данного объекта. Принято решение достроить жилищный комплекс за счет механизма федерального Фонда обманутых дольщиков.