Председатель СК РФ Александр Бастрыкин держит на контроле дело краснодарских обманутых дольщиков

Александр Бастрыкин вмешался в конфликт обманутых дольщиков и застройщика. Фото:sledcom.ru

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин 15 сентября провел онлайн-встречу с обманутыми участниками долевого строительства ЖК «На Магистральной», сообщает СК РФ по Краснодарскому краю. Дольщики уже обращались к Быстрыкину с жалобой на нарушении их прав.

- Уже арестованы два представителя фирмы-застройщика. На имущество одного из фигурантов и имущество строительной компании общей стоимостью более 350 млн рублей по ходатайству следствия наложено обременение. В будущем, эти средства пойдут на погашение ущерба, - рассказал руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов.

Также с властями региона договоренность о завершении строительства данного объекта. Принято решение достроить жилищный комплекс за счет механизма федерального Фонда обманутых дольщиков.