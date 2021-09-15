Анапа готовится отметить 240-летие. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В третью субботу сентября Анапа отметит День города. Годом основание курорта принято считать 1781 г, то есть городу исполнится 240 лет, сообщает администрация Анапы.

Праздник начинается с автопробега по основным улицам курорта с остановками возле важных городских памятников, к которым возложат венки. На центральной площади пройдет кулинарный фестиваль и выставка народных ремёсел. За культурную программу будут отвечать духовые оркестры.

- В связи со сложной эпидситуацией все мероприятия пройдут в режиме ограничений, но будет сделано всё, чтобы создать у жителей и гостей курорта праздничное настроение, - рассказали в мэрии курорта.

В парках проводятся соревнования по экстремальным видам спорта и боевым искусствам. Выдающимся людям вручаются медали, почётные звания. В учреждениях культуры проходят экскурсии, выставки фотографий, посвящённые торжественной дате.

Населённый пункт принимает молодых талантов, объединённых тематическим мероприятием. Действо завершается фейерверком.

Завершит праздничный день салют над морем в 21.00.