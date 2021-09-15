Почти 5 тысяч кубанцев прошли переподготовку и получили новую профессию в этом году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр опережающей профессиональной подготовки открыли в краевой столице в декабре прошлого года по нацпроекту «Образование» Он стал 24 подобным центром в стране. 15 сентября вице-губернатор Анна Минькова обсудила вопросы кадрового обеспечения, которые можно решить и с помощью переподготовки населения.

– Для экономического роста важно соответствовать запросам времени и готовить специалистов, в которых нуждается рынок. В этом вопросе принципиально взаимодействие с работодателями. Для этого нужно создать пул мощных предприятий, которые будут с нами сотрудничать, – сказала Анна Минькова.

В центре реализуют 256 краткосрочных программ, обучение по которым с начала года прошли 4,5 тыс. кубанцев. Переподготовку проводят в мастерских колледжей и техникумов. В рамках нацпроекта «Демография» в центре осваивают новые профессии люди пенсионного возраста и инвалиды. До конца года более 5 тысяч человек из этих категорий помогут с трудоустройством.