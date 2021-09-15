За езду с огоньком будет оштрафован блогер в Краснодаре. Фото: propaganda123region

Несколько дней назад в одном из городских аккаунтов появилось видео, на котором молодой человек проехался, сидя на крыше автомобиля «Инфинити» и держа в руках фейерверк. Ролик попал на глаза автоинспекторам, которые установили всех фигурантов этого файер-шоу и теперь собираются привлечь их к ответственности.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения в Краснодаре. Им оказался местный житель 1997 года рождения. В отношении правонарушителя составлены административные материалы, – рассказали в Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Водителя иномарки обвиняют в перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнём безопасности, и в управлении транспортным средством без государственных регистрационных знаков. Максимальное наказание – лишение прав на срок до 3 месяцев. Материалы направлены в суд.